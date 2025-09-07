Korfu: a zöld sziget távlatai

Korfuig a magyar–horvát vagy a magyar–szerb határtól 1000-1100 kilométert kell autózni. Ez a távolság nemcsak az autópályákkal gyorsított szerb–észak-macedón útvonalra igaz, hanem az „egyenes” boszniai–­montenegrói–albán viszonylatra is. Utóbbi ugyan levágja az öblös kerülő utat, de a Dinári-hegység szerpentinjei maradéktalanul visszakérik az idő- és távolságnyereséget. Mindkét útvonalra legkevesebb 15-20 órát érdemes számolni a határátkelőktől és a forgalomtól függően. Az autópálya-mentes szakasz kanyargása bőven kárpótol az útközben elérhető látnivalókkal: turistamentes helyi fesztiválokba is bele lehet botlani kis albán hegyi falvakban, ahogy a kecskék, tehenek vonulása is lassú, óvatos közlekedésre int. Errefelé nem a traffipaxot, hanem az egy-egy kanyar után út közepén időző jószágokat jelzik előre villogással.