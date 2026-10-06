Úgy vélik, a főigazgató viselkedése megszegi az Operaház jelenlegi etikai kódexét.
A nemzetközi etikai vizsgálatot hatalmi visszaélés, politikai befolyás, gyermekbántalmazás miatt indították a fideszes EP-képviselő, Deutsch Tamás felesége ellen.
A diák annak ellenére vizsgázhatott le az egyik tantárgyból, hogy előzőleg nem teljesítette az ehhez szükséges követelményeket.
Valószínűleg még a nyári szünet előtt lehet jogerős orvos etikai döntés a pénz követelése miatt elítélt veszprémi nőgyógyász ügyében – tudtuk meg Harsányi László professzortól, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Országos Etikai Bizottságának elnökétől. A hétvégén a hvg.hu számolt be arról, hogy információk szerint, hiába van jogerős bírósági ítélet, tovább praktizálhat az a veszprémi orvos, aki pénzt kért a betegektől közfinanszírozott műtétekért.
Egy sürgősségi császármetszés után 160 ezer forintot kért az ügyeletes orvos a Semmelweis Egyetem II. Női Klinikáján. A klinika vezetője etikai vizsgálatot kezdeményezett.
Megdöbbenve értesültem arról, hogy tagtársunk, Bálint Imre a Facebook közösségi oldalon elfogadhatatlan stílusban kommentelt egy bejegyzést - olvasható az MSZP Bács-Kiskun-megyei elnökének közleményében.
A jövő héten ül össze először Sipos Pál ügyében etikai vizsgálatot irányító közmédia-testület - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.
A közmédia segíteni szeretné Sipos Pál ügyében az igazság megismerését, ezért az MTV Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója úgy döntött, hogy etikai vizsgálatot indít - közölte az MTVA Kommunikációs Igazgatósága. A két intézmény vezetője egyetért azzal, hogy a bűnösöket szükséges azonosítani, illetve megnevezni, továbbá ha lehetséges, kezdeményezni kell a megfelelő eljárásokat, az áldozatokat pedig óvni kell - tartalmazza a közlemény.