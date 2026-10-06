Arra kérik Tarr Zoltánt, hogy induljon etikai vizsgálat Ókovács Szilveszter ellen

operaház;Ókovács Szilveszter;etikai vizsgálat;Tarr Zoltán;

2026-10-06 09:57:00 CEST

Úgy vélik, a főigazgató viselkedése megszegi az Operaház jelenlegi etikai kódexét.

A kulturális minisztérium tanácsadó és javaslattevő szerve, a Táncművészeti Bizottság múlt héten elküldött egy összefoglalót a minisztériumnak, a kísérő levélben pedig az áll: az elmúlt hónapok petíciói és a hozzájuk beérkezett anyagok és kérelmek miatt azt javasolják Tarr Zoltán miniszternek, hogy indítson etikai vizsgálatot a tárcánál az Operaház balettegyüttesének működése kapcsán.

A Táncművészeti Bizottság levelét és annak mellékleteit a Telex is megszerezte. A portál szerint a levélben szerepel, hogy a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter több alkalommal fogalmazott meg minősítést nyilvános felületeken magyar balettművészekkel szemben, ezek pedig egzisztenciálisan is fenyegetők voltak az érintettek számára a vezető hatalma, valamint saját múltbeli tapasztalataik és az intézmény monopolhelyzete miatt.

Ezzel együtt úgy látják,

a főigazgató viselkedése szembemegy az Operaház jelenlegi etikai kódexével, amely azt írja elő, hogy a vezető megvédi a munkatársait minden olyan jogtalan vagy etikátlan támadástól, amely a munkájuk miatt éri őket, és tartózkodik attól, hogy visszaéljen a hatalmi helyzetével.

Az etikai kódex különböző pontjai idézve hangsúlyozzák,

az 5. pont előírja a személyiségi jogok, a jó hírnév és az emberi méltóság tiszteletben tartását, valamint a megfelelő hangnem megválasztását,

a 7. pont megköveteli az előítélet-mentességet,

a 12. pont a vezetői példamutatást,

a 10. pont a nyilatkozatok belátható következményeiért viselt felelősséget rögzíti,

de kitértek az etikátlan vagyonfelhasználás pontjára is, amely megköveteli a felelős és takarékos gazdálkodást az intézmény vagyonával és erőforrásaival.

A Táncművészeti Bizottság tagjai ezért azt javasolják a miniszternek:

független szakértők bevonásával rendeljen el szakmai-etikai és munkakörnyezeti vizsgálatot arra, hogy az intézményi etika hogyan érvényesül a főigazgató nyilvános megnyilvánulásaiban. Emellett vizsgálják meg a Magyar Nemzeti Balettintézet kiskorúakat érintő képzési gyakorlatát és a vonatkozó gyermekvédelmi protokollok tartalmát is.

Nagy Zoltán, a Táncművészeti Bizottság elnöke a Telexnek azt mondta, egyebek között a portál szeptemberi cikke alapján kezdtek tájékozódni a problémákról, majd olyan anyagok jutottak el hozzájuk, amelyek meggyőzték őket arról, hogy a felmerült ügyeket egy pártatlan és független vizsgálat tisztázná. Kérésre felsorolt néhányat, köztük elsőként a magyar balettművészek alkalmatlanná nyilvánítását és elbocsátását, a munkaügyi pereket, és hogy a vezetők valóban alkalmaztak-e megfélemlítést. De a bizottság szerint érdemes lenne vizsgálni a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Nemzeti Balett kapcsolatát is. Nagy szerint ilyen értelemben nemcsak Ókovács, de a balettigazgató Solymosi Tamás etikai vizsgálata is szükséges ahhoz, hogy „megnyugodjon az Operaház társulata és megnyugodjon a szakma is”.

Az Operaházban még zajlik a július 30-án megkezdett minisztériumi átvilágítás,

ezt hangsúlyozta válaszában a kulturális tárca is, amikor a Telex rákérdezett, hogy valóban megindítják-e a kért vizsgálatot. A minisztérium hozzátette, a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatban nem áll módjában részletes információkat adni, de hamarosan beszámol a részletekről. A Táncművészeti Bizottság szerint mindenesetre a két eljárás párhuzamosan is futhat és az eredményeik kiegészíthetik egymást.