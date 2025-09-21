Kormányjáték a kastélyban

Elvileg nem vagyok a kormánypropaganda efféle termékei ellen. Elfogadom, hogy az alkotók őszintén hisznek abban, amit közvetítenek. Ráadásul ez egy szelíd forma. A teljes történelmi hitelesség hiánya sem érdekel. Az üzenettel nem értek egyet, amely egy hamis párhuzammal teljesen torz képet fest Európa jelenlegi viszonyairól és benne Magyarország helyéről, érdekeiről.