Elvileg nem vagyok a kormánypropaganda efféle termékei ellen. Elfogadom, hogy az alkotók őszintén hisznek abban, amit közvetítenek. Ráadásul ez egy szelíd forma. A teljes történelmi hitelesség hiánya sem érdekel. Az üzenettel nem értek egyet, amely egy hamis párhuzammal teljesen torz képet fest Európa jelenlegi viszonyairól és benne Magyarország helyéről, érdekeiről.
Pontosan hat hét múlva szavazunk arról, hogy kik képviseljenek minket az Európai Unió Parlamentjében (EP) a következő öt évben. Ugyanezen a napon szavazunk az önkormányzati testületekről, polgármesterekről is. Írásommal főként az Európai Parlament szabályain keresztül próbálok rámutatni arra, hogy vajon magánemberként, politikusként vagy akár politikai pártként az elmúlt évtizedekben megértettük-e a demokratikus választásokban rejlő lehetőségeinket, a szavazataink leadásakor vajon tényleg a saját érdekeink szerint voksolunk-e?
Ódor Lajos szakértői kormányát hárompárti EU-ellenes koalíciós kabinet váltotta fel.