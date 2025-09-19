Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának épületét is elárverezik

Erre Hadháy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva: 1,9 milliárd forint a kikiáltási ár, ami 1,1 milliós négyzetméterenkénti árat jelent, amennyiért egy káposztásmegyeri panelt sem lehet már venni.