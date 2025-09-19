árverés;Hadházy Ákos;Európai Uniós Ügyek Minisztériuma;

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának épületét is elárverezik

Erre Hadháy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva: 1,9 milliárd forint a kikiáltási ár, ami 1,1 milliós négyzetméterenkénti árat jelent, amennyiért egy káposztásmegyeri panelt sem lehet már venni.

Rohamtempóban árverezik az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának belvárosi palotáját (is) – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő kiemeli,

az 1700 négyzetméteres épületet 1,9 milliárdos kikiáltási áron lehet elvinni, mert ennyi a minimális ár is. Ez 1,1 milliós négyzetméterenkénti ár, ennyiért egy káposztásmegyeri panelt sem lehet már venni.

Nyilván – véli Hadházy – már rég megvan, hogy „Tiborcz, Jellinek vagy Lőrinc strómanja” veszi meg, különben nem néhány hetet adnának a „befektetőknek” eldönteni, hogy licitálnak-e.

Amit a Fidesz a belvárosi kormányzati épületek elkótyavetyélésével csinál, az valami egészen elképesztő önmagában is. De ha tudjuk, hogy miért adják el és a minisztériumok hová költöznek, akkor válik igazán azzá” – hangsúlyozza a politikus. Azzal folytatja:

Egyrészt a Várban felépítettek horribilis pénzből néhány giccses vasbeton palotát. Másrészt a Bosnyák téren, a Városliget mellett és a MOL toronynál horribilis pénzért Tiborcztól, a haverjától és Garancsitól. Ez a három eszement ingatlan beruházás tönkrement volna, ezért meg kellet őket menteni. Ezért aztán lényegében az egész államot kiköltöztetik ezekre a helyekre (és a Várba). Az meg a »járulékos haszon«, hogy a belvárosi palotákat meg bagóért megvásárolhatják a csirkefogók.

Bejegyzése zárásaként Hadházy Ákos megjegyzi, szerinte még örüljünk, ha az Európai Uniós Ügyek Minisztériumát nem azért adják el, mert hamarosan már nem lennénk az Unióban.

