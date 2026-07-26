Már 80 felett jár a hawaii tűzvész halálos áldozatainak a száma, a hatóságok szinte semmit nem tettek a megelőzésért

Bár egyelőre még gőzerővel dolgoznak a parázsló romok között a kutatócsoportok, ügyészségi és politikai szinten is megkezdődött a felelősségkeresés. Korábbi helyi jelentések arra utalnak, hogy a hatóságok alábecsülték az erdőtüzek veszélyét.