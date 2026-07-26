Skóciában és Olaszországban is perzselő lángokkal küzdenek a hatóságok, erősödik a nemzetközi összefogás, XIV. Leó pápa imára szólított fel.
A két délkelet-ázsiai ország vezetői elviekben egyet értettek az amerikai elnökkel, hogy fegyvernyugvás legyen a vitatott területeken, ahonnan eddig már több mint 130 ezer embert kellett evakuálni.
Bár egyelőre még gőzerővel dolgoznak a parázsló romok között a kutatócsoportok, ügyészségi és politikai szinten is megkezdődött a felelősségkeresés. Korábbi helyi jelentések arra utalnak, hogy a hatóságok alábecsülték az erdőtüzek veszélyét.
Az ország középső részén lévő Emilia-Romagna tartomány közlekedése megbénult, öt megye víz alatt áll.
A nyugat-amerikai államot sújtó könyörtelen viharokban már 14 ember vesztette életét.
Több, mint 20 ezer embert kellett evakuálni kedden Moszkvában és három másik oroszországi régióban a tízedik napja tartó, pokolgépes támadások veszélyére figyelmeztető hamis telefonhívások miatt - tudósít az MTI.