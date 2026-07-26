Tovább pusztítanak az erdőtüzek, Franciaországban és Spanyolországban összesen már csaknem 300 ezer embert kellett evakuálni

Spanyolország;Európa;Franciaország;Olaszország;Skócia;pusztítás;ima;erdőtűz;evakuálások;XIV. Leó pápa;

2026-07-26 20:15:00 CEST

Skóciában és Olaszországban is perzselő lángokkal küzdenek a hatóságok, erősödik a nemzetközi összefogás, XIV. Leó pápa imára szólított fel.

Franciaország délnyugati részén a helyzet továbbra is nagyon kedvezőtlen a negyedik napja tomboló erdőtüzek miatt. A nyaralók és turisták által is látogatott Gironde megyében már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert ki kellett telepíteni – jelezte Laurent Nunez belügyminiszter vasárnap az X-en. Mint írta, az éjszaka kezdetén Gironde-ban a tűz rendkívül heves, kiszámíthatatlan lett, saját szelet teremtett, és erősen haladt Bordeaux agglomerációja felé, ekkor 55 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, de a lángok az éjszaka végére nyugodtabbá váltak.

A tűz vasárnap alig 15 kilométerre volt Bordeaux városától, Martignas-sur-Jalle település közelében, de Bordeaux evakuálása nincs napirenden – erősítette meg a város polgármestere, Thomas Cazenave a France2 közszolgálati televízió déli híradójában. A városvezető elmondta: nincs pánik, a legfőbb feladat jelenleg a megye különböző településeiről kitelepített, és a városba beérkezett több tízezer ember elhelyezése és ellátása átmeneti befogadóközpontokban.

A lángok terjedése viszont jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti A63-as autópálya hatvan kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól déli irányba teljesen leállt a vasúti közlekedés. A katasztrófa leküzdésére 18 légi eszközt mozgósítottak reggel óta. Szombat estétől 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Első alkalommal használják tűzoltásra az A400M katonai szállítógépet, amely 20 tonnás tartályrendszeréből kevesebb mint 10 másodperc alatt képes 20 ezer liter vizet vagy oltóanyagot zúdítani a tűzre. Ez a kapacitás nagyjából három hagyományos tűzoltó-repülőgép teljesítményének felel meg.

A Gironde-dal szomszédos Landes megyében, egy másik erdőtűz 3600 hektárt égetett fel, s a szél itt továbbra is nagyon erős. A délkeleti Var megyében, a Földközi-tenger partján a misztrál szél visszatérésétől tartanak, itt csaknem háromezer embert telepítettek ki elővigyázatosságból a belügyminiszer tájékoztatása szerint. Az erdőtüzek oltásában több mint négyezer tűzoltó vesz részt, köztük 2500-an Gironde-ban 1500 katona támogatásával, míg Landes megyében 550 tűzoltó, Varban pedig 1100 dolgozik a tüzek megfékezésén.





Spanyolországban több mint 75 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, és további mintegy 30 000 embernek kellett menedéket találnia – írja a Reuters a hatóságok közlésére hivatkozva. Pedro Sanchez miniszterelnök ellátogatott Ávila tűzvész sújtotta területeire, amely Madrid és Toledo mellett három középső tartomány egyike, ahol több mint 45 ezer hektárnyi terület égett le. Szintén lángok pusztítottak Spanyolország keleti részén, Castellón tartományban több mint 4300 hektárnyi területen.

A tűz kontrollálhatatlanná vált, nagyon nehéz az oltás, különösen a nap folyamán folytatódó kedvezőtlen időjárási körülmények miatt – mondta Juanfran Pérez, Valencia regionális vezetője. A tűz elérte a Sierra de Espadan természetvédelmi területet is, ahol hatalmas fenyő- és paratölgyerdők találhatók. Sanchez közölte, kormánya kedden polgári védelmi vészhelyzetet hirdet a bozóttüzek sújtotta középső tartományokban, további helyreállítási forrásokat biztosítva. Mint mondta, Spanyolország-szerte több mint 150 ezer hektárnyi terület égett le január óta, ami hatszorosa a tavalyi év azonos időszakában elpusztult területnek.

Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében Görögország és Olaszország egy-egy Canadair tűzoltó repülőgépet küldött Spanyolországba, míg Portugália több mint 100 katonát küldött, felszereléssel együtt. A madridi belügyminisztérium szerint amint lehetséges, két újabb repülőgép is érkezik, Törökországból.

Nem csak a déli tájakon van baj: Skócia felföldjén akár 500 tűzoltó is küzd a Cairngorms Nemzeti Parkban tomboló hatalmas tűzvész ellen július 15-e óta. Nethy Bridge falu lakói, akiket péntek este evakuáltak az időjárási körülmények megváltozása miatt, szombat késő estig visszatérhettek otthonaikba.

Olaszországban több bozóttűz is lezárta a római körgyűrű déli szakaszát, valamint a fővárosba vezető autópályát, ami jelentős forgalmi fennakadást okozott. Az ország déli részén, Puglia régióban turistákat kellett evakuálni tengerparti üdülőhelyekről a Gargano régióban tomboló nagy erdőtűz miatt – közölte az olasz tűzoltóság. Néhányukat a parti őrség a tengeren keresztül vitte el – tette hozzá az ANSA hírügynökség.

XIV. Leó pápa a Róma melletti Castel Gandolfo nyári rezidenciájáról elmondott beszédében nyújtott lelki támogatást az Európa országaiban szenvedőknek. – Tekintettel a pusztító erdőtüzekre, amelyek az elmúlt napokban Franciaország és Spanyolország különböző területeit sújtották, szeretném kifejezni szolidaritásomat és közelségemet, és arra kérek mindenkit, hogy imádkozzon az érintettekért és a mentési munkálatokban részt vevő mentőalakulatokért – mondta a katolikus egyházfő.