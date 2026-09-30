Látványos, olykor már tolakodó színpadi világban, vetítésekkel és lendületes koreográfiával mutatta be a Madách Színház Tim Rice és Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljét, az Evitát Szirtes Tamás rendezésében. A címszerepet hármas szereposztásban játsszák, Gubik Petra pedig nemcsak Eva Perón elszántságát, hanem törékenységét és esendőségét is képes megmutatni.
Bámulatos, hogy Eva Perón, az alacsonyról érkező és magasságokba jutó, imádatot és gyűlöletet egyaránt megélő, hamar elégő lány kultusza még ma is milyen erős.
Nyugtalanítóan forradalmi hevületű előadás volt a Margitszigeten bemutatott Evita 1980-ban. A '78-as londoni, majd az egy évvel későbbi Broadway premier után, akkoriban villámgyorsnak tűnő sebességgel érkezett meg hozzánk. Egy kőépülettel nem rendelkező szabadcsapat, a Rock Színház mutatta be, az akkor még létező szabadtéri moziban, ott sátorozva próbálva, lényegi infrastruktúra nélkül, de heves tenni akarással, magának helyet követelve a deszkákon. Némiképp érdesebbek voltak a megszokottnál. Lloyd Webber és Tim Rice rockoperáján, meg egy magát a hatalomba nehéz sorsú, törvénytelen gyerekből felküzdő nő élettörténetén keresztül, beszélni akartak kormányzásról, elnyomásról, szegénységről, diktatúráról, forradalomról, szerelemről, életről, halálról.
Andrew Lloyd Webber nyolcvanas évekbeli sikermusicaljei, a Macskák és az Evita visszatér a londoni színpadra. A Macskák decembertől 12 hétig megy majd a London Palladiumban, a szereposztást egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az Evita szeptembertől 55 előadásban látható a Dominionban. A főszerepeit Marti Pellow és Madalena Alberto játssza - ismertette a szereposztást pénteken a BBC News.