Imádat és gyűlölet

Nyugtalanítóan forradalmi hevületű előadás volt a Margitszigeten bemutatott Evita 1980-ban. A '78-as londoni, majd az egy évvel későbbi Broadway premier után, akkoriban villámgyorsnak tűnő sebességgel érkezett meg hozzánk. Egy kőépülettel nem rendelkező szabadcsapat, a Rock Színház mutatta be, az akkor még létező szabadtéri moziban, ott sátorozva próbálva, lényegi infrastruktúra nélkül, de heves tenni akarással, magának helyet követelve a deszkákon. Némiképp érdesebbek voltak a megszokottnál. Lloyd Webber és Tim Rice rockoperáján, meg egy magát a hatalomba nehéz sorsú, törvénytelen gyerekből felküzdő nő élettörténetén keresztül, beszélni akartak kormányzásról, elnyomásról, szegénységről, diktatúráról, forradalomról, szerelemről, életről, halálról.