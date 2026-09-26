Nem megfelelő sapka használata miatt Betlehemet és Fábiánt is megfosztották a dobogós helyétől

Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyíltvízi Európa Kupa-sorozatának horvátországi állomásán, Razanacban, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket.