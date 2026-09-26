Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyíltvízi Európa Kupa-sorozatának horvátországi állomásán, Razanacban, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket.
A magyarok hét éremmel zárták a nyílt vízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinensviadalon.
Fábián Bettina címvédőként ezüstérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.
Nyíltvízi úszóink szerezték meg az első magyar érmeket a délkelet-ázsiai országban rendezett vizes világbajnokságon.
A Stari Gradban rendezett Eb zárószámában négyszer 1500 métert kellett teljesíteniük a váltóknak.
Éjszaka hányt és belázasodott, infúziós kezelést kapott. Több versenytársa hasonló problémákkal küzdött.
A 19 éves magyar versenyző óriási versenyben, 1:57:36.5 óra alatt teljesítette a távot. A viadal másik magyar résztvevője, Szimcsák Mira 1:58.37.5 órás idővel 26. lett.