Megvan az ötödik magyar Eb-érem: Fábián Bettina második a kieséses versenyben

Európa-bajnokság;nyílt vízi úszás;Fábián Bettina;

2026-08-07 11:05:00 CEST

Fábián Bettina címvédőként ezüstérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.

A csütörtöki szünnapon nem tudtak készülni a versenyzők, mert olajfoltokat fedeztek fel a Szajnában, de a viadalt végül a tervek szerint tudták folytatni pénteken.

A szakág viszonylag új számában a nőknél 31-en indultak, a 10 és az 5 kilométeres versenyben egyaránt ezüstérmes Mihályvári-Farkas Viktória itt nem volt érdekelt, ugyanakkor rajthoz állt Fábián Bettina, aki az első két számot kihagyta, mert két éve a párizsi olimpián és a közelmúltban egy világkupa-versenyen is megbetegedett a vízben.

Az úszókat két 16-os csoportba sorolták az első 1500 méterre, innen a legjobb 10-10 kvalifikálta magát az 1000 méteres távra. Fábián az egyik bójánál nem fordult be időben - métereket úszott még tovább -, ami miatt jelentősen hátrébb került, de magabiztosan küzdötte vissza magát az élmezőnybe és negyedikként jutott tovább.

A tízperces pihenőt követően a tavaly Stari Gradban győztes magyar versenyző már nem hibázott, továbbjutása egy pillanatig sem volt kérdéses, és elődöntős futamából a panelt másodikként érintve került a fináléba.

A döntőben a rajt után a német Isabel Gose tört az élre, az FTC 21 éves versenyzője egy testhosszal mögötte a második helyen vette be a fordulót. Gose előnye láthatóan nőtt a hajrára, nem lehetett őt megszorítani, Fábiánnak viszont a végén óriási harcot kellett vívnia a 10 és 5 kilométeren is aranyérmes olasz Ginevra Taddeuccival, s végül a célban egy hajszállal korábban érintette meg a panelt.

„Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem, tekintve, hogy a sérülésem miatt egy fél éves kihagyás után januárban a nulláról kezdtem újra az úszást. Örülök, hogy visszakerültem a régi jó formámba”

– értékelt az M4 Sportnak Fábián Bettina, aki a magyar küldöttség ötödik ezüstérmét szerezte, korábban Mihályvári-Farkas Viktória és Betlehem Dávid 5 és 10 kilométeren is második volt.

A férfiak kieséses versenye Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf részvételével 11.15-kor kezdődik.