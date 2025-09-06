Lendvai Ildikó: Érzelmes utazás Fejtő Ferenc körül

Fejtő Ferenc mást látott a liberalizmusban, mint a baloldal mai, antiliberális irányzatai. Tudniillik nem elsősorban a gazdasági kérdések foglalkoztatták, nem bocsátkozott bele tehát részletesen a piac feltétlen vagy korlátozott szabadságának vitájába, pláne nem a neoliberalizmus politikájába, ami valóban ellentmond a baloldal társadalmi törekvéseinek. Számára a liberalizmus elsősorban közjogi, emberjogi, kulturális kérdés, a jogállamiság és a pluralizmus, az állampolgári szabadság, a tolerancia záloga.