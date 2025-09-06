Azt gondolom, hogy ma a mi dolgunk az, hogy legyünk büszkék arra, hogy ismerhettük és tanulhattunk tőle, mint az elmúlt század egyik legnagyobb formátumú magyar személyiségétől. Fejtő Ferenc neve örökre bevésődött a nagy magyarok panteonjának márványfalába.
Fejtő Ferenc mást látott a liberalizmusban, mint a baloldal mai, antiliberális irányzatai. Tudniillik nem elsősorban a gazdasági kérdések foglalkoztatták, nem bocsátkozott bele tehát részletesen a piac feltétlen vagy korlátozott szabadságának vitájába, pláne nem a neoliberalizmus politikájába, ami valóban ellentmond a baloldal társadalmi törekvéseinek. Számára a liberalizmus elsősorban közjogi, emberjogi, kulturális kérdés, a jogállamiság és a pluralizmus, az állampolgári szabadság, a tolerancia záloga.
A Népszava Belföld rovatának újságírója a kimerítő tájékozottságról, párját ritkító íráskészségről és szociális érzékenységről tanúságot tevő írásaiért részesült az elismerésben.
Danó Anna a lap egészségügyi szakújságírója, főmunkatársa évek óta kikezdhetetlen alapossággal mutatja be a hazai egészségügy működését, sikereit, hiányosságait.
Az első díjazott a 2015 januárjában elhunyt Andrassew Iván volt.
Fejtő Ferenc-díjat kapott csaknem két évtizedes szerkesztői munkásságáért a Népszava kollektívájától Sebes György.
Fejtő Ferenc-díjat kapott másfél évtizedes - a lap történetének leghosszabb - főszerkesztői munkásságáért a Népszava kollektívájától Németh Péter. A lap immár tiszteletbeli főszerkesztője június 1-vel vált meg eddigi posztjától.
Szombaton adta át a Népszava a 2016-os Fejtő-díjat, amit idén Rónay László József Attila-díjas irodalomtörténésznek, írónak ítéltek oda. Az elismerést a díjazott fia, Rónay Tamás vette át, aki írásaival szintén évek óta gazdagítja lapunkat. A Népszavánál 45 éve dolgozó Tóth Jenőnek egy Pápai Gábor által rajzolt karikatúrával kedveskedtünk, amit Németh Péter főszerkesztő adott át. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM, NÉPSZAVA
A Népszava hagyományaihoz híven a szerkesztőség a karácsonyi ünnepek közeledtével idén is átadta a Fejtő-díjat és a legjobb dolgozóknak járó elismeréseket. A Fejtő-díjat Bársony Éva, az Év újságírója díjat Friss Róbert, az Év dolgozója díjat Kőszegi Szilvia és Ruzsenszki Márta kapta. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM, NÉPSZAVA
A Népszava hagyományaihoz híven idén is a karácsonyi ünnepségen adta át a szerkesztőség és a kiadó legjobb dolgozóinak járó elismeréseket Láposi Elza ügyvezető igazgató és Németh Péter főszerkesztő.
A Népszava hagyományaihoz híven, idén is a karácsonyi ünnepségen osztották ki a szerkesztőség és a kiadó legjobb dolgozóinak járó díjakat.