Disznótorral korrumpálták, hét évet kapott

Saját kollégáit is megpróbálta rávenni a nyíregyházi bíró arra, hogy azokkal a cégekkel végeztessék el a felszámolási eljárásokat, akikkel ő maga kivételezett - K-né J. Juditot, a Nyíregyházi Törvényszék egykori felszámolási bíráját ezekért az ügyekért tegnap 7 év letöltendő börtöne, 7 év közügyektől eltiltásra ítélte elsőfokon a Debreceni Törvényszék, valamint pénzbüntetésként egymillió forintot is ki kell fizetnie.