Azonnali hatállyal felmentették a kiemelt ügyeket intéző állami felszámolócég fb-elnökét

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;felszámolási eljárások;Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft;Bayer Construct;

2026-09-09 14:31:00 CEST

Mike Ferenc menesztése csaknem egybeesik azzal, hogy a kormány kiemeltté nyilvánította a Bayer Construct csődeljárását, ami így a nevezett Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-hez került.

Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a kiemelt ügyeket intéző állami felszámolócég felügyelőbizottságának elnökét, Mike Ferencet a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A HVG birtokába került iratot Körtvélyessy Zsolt, az MNV társaságokért felelős igazgatója szignálta – írja a hvg. A portál megjegyzi, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (NRN) állami tulajdonosi jogosítványait a Tisza-kormány július 1-jétől helyezte át az MNV-hez, addig a korábbi, Nagy Márton vezette nemzetgazdasági tárcához tartozott.

A cikk szerint a több évtizedes felszámolói múlttal bíró, a NER bizalmát élvező Mike gyors eltávolítása összefügghet a sóskúti kavicskirály, Balázs Attila építőipari cégóriásának, a Bayer Constructnak a csődjével. Az eljárást – gyakorlatilag Mike leváltásával egy időben – a kormány kiemeltté nyilvánította, s így az állami NRN irányítása alá vonta. A tét nagy, ugyanis több ezer munkavállalóról, folyamatban lévő lakásprojektekről, alvállalkozók tömegéről és nem utolsósorban az állam által a cégtől követelt több mint 315 milliárd forintról van szó.

A hatalmas összeget azon az alapon követeli az MNV, hogy felmondta az ugyancsak csődvédelembe hátrált Bayer-leány ZVK Development Kft.-vel az előző kormány idején kötött szerződést a zuglói Bosnyák téri irodaházmonstrum megvásárlására. Bár az állami felszámoló operatív vezetése egyelőre a helyén maradt, a szakma által Tiborcz Istvánhoz közel állónak tartott Mike eltávolítása azért üzenetértékű, mert gyakorlatilag ő közvetítette a „politikai elvárásokat” – emelik ki, hozzátéve, hogy az fb-elnök elődje a Mészáros Lőrinccel jó viszonyt ápoló Nagy László volt, akit a most menesztett férfi váltott 2025 elején.

A hvg állításai szerint az állami felszámoló által futtatott ügyekben (például Quaestor, Tungsram) gyakran a hatalomnak kedves vállalkozói körökhöz „csordogáltak” a vagyonok. Mike érdekeltségében jelenleg a Sonten felszámolótársaság és az „MBH” rövidítéssel jelölt vagyonkezelő-pénzügyi tanácsadó cégcsoport áll. Négy éve ő adta el a tőzsdén jegyzett Waberer’s ötödét Tiborcz BDPST-cégcsoportjának. Az ügy most azért vált égetővé, mert a Bayer Construct és a ZVK Development – és az esetleg ezután még csődbe jutó más Bayer-leánycégek esetében az államnak a kiemelt eljárásban elővásárlási joga van a vagyonra.