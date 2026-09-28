A volt országgyűlési képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy a volt nemzeti fejlesztési miniszternek – a volánbuszos korrupciós ügy mellett – a felszámolócégek újraosztásában játszott szerepe kísértetiesen hasonlított a végrehajtó irodáknál történtekhez.
A társaságokhoz 223 millió forint folyt be, és 35 millió forint nyereséget termeltek a tulajdonosoknak.
A nyugdíjkorhatár előtt álló asszonynak korábban semmilyen üzleti érdekeltsége nem volt, azóta viszont két felszámoló cégben tulajdonos.
A végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnökének és feleségének azóta lefoglalt irodaháza lett korábban a szintén milliárdos biznisz központja.
A kormány újraosztotta a felszámolópiacot. Az eddigi felszámolócégek majd fele nem dolgozhat tovább. Ágazati szereplők szerint a legnagyobb árbevételű cégek estek ki azon a pályázaton, ahol az értékelési szempontok több mint fele volt szubjektív.