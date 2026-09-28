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2026-09-28 12:31:00 CEST

Hadházy Ákos: Seszták Miklós volt a felszámolócégek Völner Pálja

A volt országgyűlési képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy a volt nemzeti fejlesztési miniszternek – a volánbuszos korrupciós ügy mellett – a felszámolócégek újraosztásában játszott szerepe kísértetiesen hasonlított a végrehajtó irodáknál történtekhez.