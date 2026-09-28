Hadházy Ákos: Seszták Miklós volt a felszámolócégek Völner Pálja

A Seszták Miklósról szóló politikai nekrológok (bűnlisták) rendre kihagyják, hogy a volt miniszter volt a felszámoló cégek Völner Pálja. Ő vezényelte le azt a folyamatot, amiben – miképpen a végrehajtó irodák – a felszámoló cégek is mind NER-es svindlerekhez kerültek – posztolta hétfőn a Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A volt parlamenti képviselő, emlékeztetett arra, hogy korábban már többször is írt arról, hogy egy bíróság is jogerős ítéletet hozott az ügyben.
Seszták Miklós a hasára csapva, pofára, azaz minden indoklás és jegyzőkönyv nélkül osztogatta a pontszámokat a felszámoló cégek pályázatainál. Hiába volt ugyanis elvileg egy ötfős bíráló bizottság, az a meghallgatás jogát átadta egyszemélyben Sesztáknak. Ő pedig semmilyen feljegyzést, jegyzőkönyvet nem készített, csak kiosztogatta a pontokat – tette hozzá a volt ellenzéki politikus, aki szerint azonban az a bíróság nem ment, nem mehetett tovább, mivel az egy polgári per volt, az ügyészség pedig nem vizsgálta az ügyet.Már el is kezdődött Seszták Miklós kihallgatása, az Orbán-kormány volt minisztere önként ment be az ügyészségre
Szerinte a felszámolócéges csalás ugyanolyan pofátlan és nyilvánvaló újraosztása volt egy üzletágnak, mint a trafikmutyi vagy a Völner-Schadl ügy. – Ráadásul a felszámolásokon ugyanakkora vagyonokat kereshetnek bűnözők, mint a végrehajtásokon. Emiatt is már rég börtönben kellene ülnie, de végül semmi baj, ha „csak” a sok milliárdos volánbuszos korrupció miatt viszik el- a lényeg, hogy vigyék. Még lényegesebb, hogy mielőbb kövessék őt a nála nagyobb halak – tette hozzá Hadházy Ákos.Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament, még ma elvihetik őket a rendőrökSeszták Miklós: Semmilyen bűncselekményt nem követtem el és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomásom