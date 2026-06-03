Jó évet zártak Schadl György 67 éves édesanyjának felszámolócégei

felszámolócégek;Schadl György;Schadl-Völner-ügy;

2026-06-03 14:55:00 CEST

A társaságokhoz 223 millió forint folyt be, és 35 millió forint nyereséget termeltek a tulajdonosoknak.

Ismét túlszárnyalták korábbi teljesítményüket Schadl György 67 éves édesanyjának felszámolócégei – írja a társaságok frissen megjelent pénzügyi beszámolói alapján a 24.hu.

A társaságok a semmiből jelentek meg a 2021-ben az Orbán-kormány által újraosztott felszámolói piacon, miközben a végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnökének nyugdíjas korú anyja semmilyen üzleti érdekeltséggel nem rendelkezett korábban. A 24.hu cikkéből kiderül,

Hazai Edit Rozália a ProTrust Reorganizáció Kft.-nek egyedüli tulajdonosa. Ez a társaság a friss mérlege szerint megduplázta tavaly az egy évvel korábbi eredményét, és a 160 millió forintos bevétel mellett már több mint 23 millió forintos profitot termelt.

a Paladino Felszámoló Kft.-ben 50 százalékos üzletrésze van Hazai Edit Rozáliának. A cégbe tavaly 62 millió forint folyt be, és több mint 11 milliós nyereséget ért el. E cég társasági szerződését Garabits Márton jegyezte ellen ügyvédként, aki Schadl ügyeiben többször ügyvédként járt el, valamint a Fidesz őt indította volna Zuglóban a 2024-es önkormányzati választáson, azonban a portál cikkének hatására inkább visszaléptették. Ez alapján nem meglepő, hogy a Paladino Felszámoló Kft. másik tulajdonosa Schreiber Katalin, Garabits Márton felesége.

A portál összesítése szerint így

a két felszámolócégbe tavaly 223 millió forint folyt be, és 35 millió forint nyereséget termeltek a tulajdonosoknak.

Ugyanakkor ezúttal sem vett ki osztalékot a cégekből sem Schadl György anyja, sem az ügyvédjének felesége.

Mint azt a portál felidézi, a nevezett társaságok szerepelnek a Schadl–Völner-ügy nyomozati irataiban is, a nyomok pedig arról árulkodnak, hogy a végrehajtók volt elnökének bőven volt kapcsolata velük. A Schadl sofőrje és személyi asszisztense által vezetett naplóban szerepel egy 2021. májusi feljegyzés, amely Schadlt még közelebb hozza a már említett, papíron az édesanyja tulajdonában álló vállalkozásokhoz:

„Garabits Marcinak 2m Ft vinni + paladino, protrust aláíratva + 66 mFt.”

A 24.hu ezzel kapcsolatban megjegyzi, a bejegyzésből a 2 és 66 millió forintos pénzmozgás tényéről nehéz lenne pontos következtetéseket levonni, ám az kijelenthető, hogy a végrehajtói kar korábbi elnöke szorosan rajta tartotta a kezét a felszámolócégeken és azok megalapításán.