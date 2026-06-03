Jó évet zártak Schadl György 67 éves édesanyjának felszámolócégei

Ismét túlszárnyalták korábbi teljesítményüket Schadl György 67 éves édesanyjának felszámolócégei – írja a társaságok frissen megjelent pénzügyi beszámolói alapján a 24.hu.
A társaságok a semmiből jelentek meg a 2021-ben az Orbán-kormány által újraosztott felszámolói piacon, miközben a végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnökének nyugdíjas korú anyja semmilyen üzleti érdekeltséggel nem rendelkezett korábban. A 24.hu cikkéből kiderül,
Hazai Edit Rozália a ProTrust Reorganizáció Kft.-nek egyedüli tulajdonosa. Ez a társaság a friss mérlege szerint megduplázta tavaly az egy évvel korábbi eredményét, és a 160 millió forintos bevétel mellett már több mint 23 millió forintos profitot termelt.
a Paladino Felszámoló Kft.-ben 50 százalékos üzletrésze van Hazai Edit Rozáliának. A cégbe tavaly 62 millió forint folyt be, és több mint 11 milliós nyereséget ért el. E cég társasági szerződését Garabits Márton jegyezte ellen ügyvédként, aki Schadl ügyeiben többször ügyvédként járt el, valamint a Fidesz őt indította volna Zuglóban a 2024-es önkormányzati választáson, azonban a portál cikkének hatására inkább visszaléptették. Ez alapján nem meglepő, hogy a Paladino Felszámoló Kft. másik tulajdonosa Schreiber Katalin, Garabits Márton felesége.
A portál összesítése szerint így
a két felszámolócégbe tavaly 223 millió forint folyt be, és 35 millió forint nyereséget termeltek a tulajdonosoknak.
Ugyanakkor ezúttal sem vett ki osztalékot a cégekből sem Schadl György anyja, sem az ügyvédjének felesége.A semmiből tűnt fel Schadl György édesanyja a felszámolói piacon
Mint azt a portál felidézi, a nevezett társaságok szerepelnek a Schadl–Völner-ügy nyomozati irataiban is, a nyomok pedig arról árulkodnak, hogy a végrehajtók volt elnökének bőven volt kapcsolata velük. A Schadl sofőrje és személyi asszisztense által vezetett naplóban szerepel egy 2021. májusi feljegyzés, amely Schadlt még közelebb hozza a már említett, papíron az édesanyja tulajdonában álló vállalkozásokhoz:
„Garabits Marcinak 2m Ft vinni + paladino, protrust aláíratva + 66 mFt.”
A 24.hu ezzel kapcsolatban megjegyzi, a bejegyzésből a 2 és 66 millió forintos pénzmozgás tényéről nehéz lenne pontos következtetéseket levonni, ám az kijelenthető, hogy a végrehajtói kar korábbi elnöke szorosan rajta tartotta a kezét a felszámolócégeken és azok megalapításán.Két olyan szálat is elvarrtak a Schadl–Völner-ügyben, amelyben felmerült Rogán Antal kabinetfőnökének az érintettségeEgyszerű elnöki döntéssel vették el egy végrehajtó irodáját, de Schadl Györgynek továbbra sincs mitől tartaniaMár csaknem 250 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, az ügyészség 200 millióra büntetné