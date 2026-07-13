Világhírű szólisták tanítanak, a Juilliard és a Yehudi Menuhin School hallgatói együtt muzsikálnak, a mesterek pedig ugyanazzal a kíváncsisággal figyelik növendékeiket, amellyel a fiatalok tanulnak tőlük. A Fesztivál Akadémia Budapest idei Summerfestje ismét bebizonyította: a legnagyobb művészeket nemcsak a tudásuk, hanem a tanulás iránti alázatuk teszi naggyá.
Két nap kamarazene a jelen és a múlt határán: újabb emlékezetes koncerteket hallhattunk a hétfőig zajló Summerfesten.
Emlékezni és emlékeztetni: a tizedik Summerfest ötödik napján három koncertet szenteltek a holokauszt áldozatainak. Méltó zenei rituálé volt.
Ráadásul annak is tanúi lehetünk, hogyan tanítják „szárnyalni” a növendékeket.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Át kellett alakítaniuk a március elején készre zárt terveket a Fesztiválakadémia szervezőinek is. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás azonban így is valódi fesztivált teremtett, 21 jobbnál jobb hangversenyt felvonultatva.
A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás által létrehozott eseménysorozat produkciói nagy közönségsikert arattak, bizonyítva, hogy nem csak az agyonjátszott szimfonikus műveknek van helye a hangversenytermekben.