Summerfest: tíz nap, amikor Budapest a világ zenei fővárosa

Világhírű szólisták tanítanak, a Juilliard és a Yehudi Menuhin School hallgatói együtt muzsikálnak, a mesterek pedig ugyanazzal a kíváncsisággal figyelik növendékeiket, amellyel a fiatalok tanulnak tőlük. A Fesztivál Akadémia Budapest idei Summerfestje ismét bebizonyította: a legnagyobb művészeket nemcsak a tudásuk, hanem a tanulás iránti alázatuk teszi naggyá.