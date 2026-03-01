A Dunakanyar egyik kedvelt kirándulóhelyére több mentőegység is ment a bajbajutott túrázóért.
A Cannes-ban is versenyző filmben ismertté vált, 16 éves, látássérült színésznőt két hete nem találják.
Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt a Szombathelyi Törvényszék kedden, első fokon egy bobai férfit, aki megölte volt barátnőjét - közölte a törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.
Egy 20 éves skót srác jó ötletnek gondolta, hogy csók közben egy szem rendkívül erős ecstasy-t csempészik a fiatal, 14 éves barátnőjének a szájába. A fiatal futballista egy bulin jött össze a lánnyal, aki a szertől nagyon rosszul lett - írja 24.hu.
Meghalt egy 18 éves lány azt követően, hogy rosszul lett, később pedig elesett és beütötte a fejét még két hete a Balaton Soundon. Ezt most az egyik bulvárlap, a Bors írta meg.
Szélsőjobboldali tüntetések törtek ki Németországban, miután egy 13 éves lány azt mondta, hogy menekültek rabolták el és erőszakolták meg. Csakhogy mint kiderült, a lány kitalálta az egészet - írja a vs.hu.
Kedden délután saját házukban támadtak meg egy roma családot Egerben. A támadók boxerrel estek egy tizenhat éves lánynak, nagymamáját összerugdosták és megsebesítették a kezén és a nyakán. Az őrjöngő, cigányozó támadókat a rendőrség kihallgatta, majd szabadon engedte - írja a Roma Sajtóközpont.