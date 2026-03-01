Csók, drog, kóma

Egy 20 éves skót srác jó ötletnek gondolta, hogy csók közben egy szem rendkívül erős ecstasy-t csempészik a fiatal, 14 éves barátnőjének a szájába. A fiatal futballista egy bulin jött össze a lánnyal, aki a szertől nagyon rosszul lett - írja 24.hu.