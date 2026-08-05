„Orbánnál sosem volt áramszünet, arról is Magyar tehet, hogy nincs víz a Dunában” – Fidesz-hívőket kérdeztünk, mit gondolnak a politikáról

Bár tapasztalható némi változás, a Fidesz-hívők nagy százaléka még mindig elhiszi, hogy a Magyar-kormány frontra viheti Ukrajna oldalán katonáinkat, s a Tisza megkurtítja a fizetéseket és a nyugdíjakat. a paksi atomerőmű leállásáról pedig szerintük Magyar Péter tehet.