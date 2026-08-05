Bár tapasztalható némi változás, a Fidesz-hívők nagy százaléka még mindig elhiszi, hogy a Magyar-kormány frontra viheti Ukrajna oldalán katonáinkat, s a Tisza megkurtítja a fizetéseket és a nyugdíjakat. a paksi atomerőmű leállásáról pedig szerintük Magyar Péter tehet.
A MKKP és a Tanítanék Mozgalom közös EP-képviselőjelöltje nem tűri tovább, hogy a kirúgása után a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból már fizikai erőszakkal próbálnak meg elhallgattatni.
Egyúttal jelezte, döntései meghozatalakor csak a hozzáadott értéket nézi, s nincs tekintettel a kedvezményezett politikai hovatartozásra.
A provokáló baloldalról és az országot rágó belső féregről is szó esett az esemény beharangozóján.
Minden követ megmozgatnak Jász-Nagykun-Szolnok megyében, hogy a lehető legnagyobb tömeg legyen a március 15-i Békemeneten.