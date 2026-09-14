Az eljárás novemberben folytatódik.
Filemon Mihállyal és társával szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség.
A volt polgármester azután szólal meg, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a NAV.
Egyetlen forint közpénzt sem kapott utána, s szerinte hibás volt a pályázati kiírás, arról pedig nem ő tehet.
Filemon Mihály ennél többet nem akart elárulni döntése okairól.