Filemon Mihály volt polgármester Nyírmártonfalva lombkoronasétányáról: Felejtsenek el most már végre

költségvetési csalás;Nyírmártonfalva;lombkoronasétány;Filemon Mihály;

2026-01-08 18:06:00 CET

A volt polgármester azután szólal meg, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a NAV.

„Nem vagyok közszereplő. Felejtsenek el most már végre” – mindössze ennyit reagált indulatosan Filemon Mihály a meggyanúsítása részleteiről érdeklődő 24 megkeresésére, majd rávágta a telefont a lap újságírójára.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága szerdán jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyében az egykori polgármestert. A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.

A pályázat egyik fő célja, Nyírmártonfalva határában lévő erdei kirándulóhely kialakítása során a lombkoronasétány funkciója azért hiúsult meg, mert a gyanúsított 2022 nyarán az erdős terület fáit kivágatta, amely a lombkoronaszint megszűnését eredményezte. A volt polgármester rövid vallomásában tagadta a bűncselekmény elkövetését és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen, melyet a Debreceni Járási Ügyészség fog elbírálni.

A lomb nélküli nyírmártonfalvai lombkoronasétányt nagyjából 166 ezer euró uniós támogatás felhasználásával építette a falu fideszes polgármestere, Filemon Mihály, aki azóta már választáson elvesztette a tisztségét. Az Európai Ügyészség (EPPO) is közölte korábban, hogy vizsgálatot kezdtek a fejlesztés közben tarra vágott lombkoronasétánnyal kapcsolatban felmerült csalás gyanúja miatt, noha Magyarország egyébként nem tagja az uniós szervnek.