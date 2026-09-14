Nem ismerte be bűnösségét Nyírmártonfalva volt polgármestere a lombkoronasétány miatt indult perben

bíróság;Nyírmártonfalva;lombkoronasétány;Filemon Mihály;

2026-09-14 11:39:00 CEST

Az eljárás novemberben folytatódik.

Nem vallotta bűnösnek magát Filemon Mihály, Nyírmártonfalva korábbi polgármestere a településnek országos hírnevet szerzett lombkoronasétány-ügy miatt indult büntetőperben a Debreceni Járásbíróságon – írja a 444.

A portál felidézi, a tárgyalásnak két vádlottja volt, Filemon és a II. rendű H. J., aki szintén nem ismerte be a bűnösségét.

Az ügyészség mindkettejükre 1 év 6 hónap börtönbüntetést kért 4 év próbaidőre felfüggesztve, valamint Filemonra 2,1 milliós, H.-ra 750 ezres pénzbüntetést.

Filemonnak és a II. rendű vádlottnak különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt kellett bíróság elé állnia, miután a lombkoronasétányra 63,89 millió forintnyi támogatást ítéltek meg neki úgy, hogy az eljárásban két szabálytalanságot is elkövetett.

A mostani az előkészítő ülés volt. Miután egyik vádlott sem vallotta magát bűnösnek és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, a perben tárgyalást tartanak. A 444 tudósítása szerint Filemon egy írásos nyilatkozatot adott át a bírónak, míg a védője ismertette a bizonyítási indítványaikat, többek között azt kezdeményezve, hogy legyen helyszíni szemle a lombkoronasétánynál. Az eljárás novemberben folytatódik.