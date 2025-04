Békében és csendben a teraszokon

Nemcsak a jó kávé, a frissítő koktélok vagy az ízes fánkok miatt lehet vonzó egy kávézó, egy étterem. Egy magára valamit is adó városlakó tudja, hogy egy vendéglátóegység kinézete, enteriőrje is sokat nyom a latban. Nyáron pedig az sem mindegy, hogyan fest a kiszemelt hely terasza, kerthelyisége. Szerencsére Budapesten is egyre több az igényes terasz, sőt már versenyt is hirdettek, hogy megszavazzák melyik a legszebb.