Mégsem lesz vény nélküli fogamzásgátlás

Mégsem lehet a jövőben vény nélkül sürgősségi fogamzásgátlót vásárolni itthon, miután azt a kormány egy jogszabály-módosítással megakadályozta. Mint ismert az Európai Bizottság elfogadta azt az ajánlást, amelyet az Európai Gyógyszerügyi Hivatal tett az ellaOne sürgősségi fogamzásgátló vénykötelességének feloldásáról, de úgy tűnik hiába az európai szintű engedély, itthon mégsem lesz szabadon megvásárolható a tabletta.