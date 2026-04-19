A rend szellemiségére hivatkozva semmilyen fogamzásgátlót nem árulnak a Budai Irgalmasrendi Kórház patikájában

állami támogatás;katolikus egyház;gyógyszertár;fogamzásgátló;Társaság a Szabadságjogokért;Patent Egyesület;megtagadás;Budai Irgalmasrendi Kórház;

2026-04-19 18:18:00 CEST

A TASZ szerint hatósági vizsgálat és akár bírósági eljárás is indokolt lehet.

Semmilyen fogamzásgátló készítményt nem forgalmaz a Budai Irgalmasrendi Kórház Gránátalma nevű patikája, amely a kórházi mellett lakossági ellátást is végez – írja a 444 egy jelzés alapján. A portál munkatársa maga is meggyőződött minderről, a fogamzásgátló tablettát e-recept alapján kiváltani akaró újságírót a gyógyszertárban szívélyesen, de elutasították. – Nem tartjuk, igen, azért nem tudom adni sajnos. Itt a sarkon van egy másik patika, ott próbálja meg, az nincs messze. (...) Nem is tartunk egyáltalán fogamzásgátlót – mondta a patikus, aki ennek okaként a rendi szellemiséget nevezte meg.

A rendi szellemiség, amelyre a patikus hivatkozott, valójában a katolikus egyház konzervatív álláspontja a fogamzásgátlásról. E szerint a mesterséges fogamzásgátlás (óvszer, tabletta, spirál) tiltott, mert a szexuális aktust nem szabad elválasztani a nemzéstől. Csak az úgynevezett természetes családtervezés (időszakos önmegtartóztatás, naptár módszer) elfogadható bizonyos feltételekkel.

A Népszava is beszámolt arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálatot indított egy dunakeszi patika ellen, ahol elvi okokra hivatkozva nem adták ki a receptre felírt sürgősségi fogamzásgátló tablettát. Akkor lapunknak küldött válaszában a gyógyszerhatóság megerősítette, hogy a patikát ellátási kötelezettség terheli. A 444-nek a mostani esetről a Patent Egyesület munkatársa, Les Krisztina azt mondta, hogy ez a kérdés már nem annyira fekete-fehér, mint a dunakeszi patika esetében, mert ott egy közforgalmú patikáról, nem egyházi fenntartásban lévő gyógyszertárról volt szó. Ugyanakkor szerintük egy egész patika nem hivatkozhat a lelkiismereti okokra, csak a patikus.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa, Lebedi Réka szerint ugyan intézeti gyógyszertárról van szó, de mivel közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végez, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint egy közforgalmú patikára. A jogvédő szerint a Gránátalma gyakorlata is alkalmas lehet egy hatósági vizsgálat lefolytatására, de, hogy tényleg jogszerűtlenül jár-e el a patika, azt bíróságnak kellene eldöntenie.