BKV-s buszsofőrt fojtogatott az egyik utas - Fotók!

Felvételt készített a busz biztonsági kamerája arról a férfiről, aki még március 21-én támadta meg a 9-es busz sofőrjét, amikor a kocsi a X. kerületi Liget térnél lévő buszmegállóban várakozott.