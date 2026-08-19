Lieszkovszki Gábor fideszes polgármester szerint viszont nem történt ilyesmi.
A bíróság elrendelte a 28 éves nő kényszergyógykezelését.
A legfőbb ügyész Gurmai Zita kérdésére adott írásbeli válaszából kiderült: felülbírálták a rendőrség döntését.
A BRFK szerint személyi szabadságot korlátozó intézkedés feltételei nem álltak fent.
A nem jogerős ítélet szerint az asszonyánál 21 évvel idősebb férfit irracionális féltékenység gyötörte.
Miután neje magához tért, a férfi vízzel kínálta őt.
Tízmillióval tartozott a három adós, törlesztés helyett inkább megölték hitelezőjüket az ügyészség szerint.
Az asszony elájult, mert férje fojtogatta, de a mentők később szerencsére stabilizálták állapotát.
A részeg támadó előbb családját verte, majd a kihívott rendőrre is rátámadt az ügyészség szerint.
A tetteshez akkor hívták mentőt amikor túl sok gyógyszert vett be – a segítségre azonban erőszakosan reagált.
A 32 éves férfinek most már emberölés miatt kell felelnie: volt barátnője három nap után belehalt sérüléseibe.
A 32 éves férfi békülni ment korábbi barátnőjéhez, végül majdnem megölte a nőt. A támadó rács mögé került.
Jogerősen hét év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán egy kőteleki férfit, aki 2012-ben egy kábelből készített hurokkal megpróbálta megfojtani a feleségét.
Kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult egy soproni férfi ellen, mert folyamatosan fenyegette, illetve bántalmazta gyerekeit.
Felvételt készített a busz biztonsági kamerája arról a férfiről, aki még március 21-én támadta meg a 9-es busz sofőrjét, amikor a kocsi a X. kerületi Liget térnél lévő buszmegállóban várakozott.
Javítóintézeti nevelését rendelte el a Nyíregyházi Járásbíróság csütörtöki ítéletében annak a fiatalkorú fiúnak, aki tavaly januárban nejlonzsákkal fojtogatta két diáktársát egy nyíregyházi iskolában.
Előzetes letartóztatásba helyezte a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója pénteken azt a 14 éves fiút, aki szemeteszsákkal fojtogatta két diáktársát az egyik nyíregyházi általános iskolában - közölte a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettese, szóvivője.
Szemeteszsákkal fojtogatta két iskolatársát egy 14 éves fiú a nyírszőlősi általános iskolában. A támadót emberölés kísérletének gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik előzetes letartóztatását - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön az MTI-vel.