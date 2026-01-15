Magyar Péter: Megtámadták a Tisza Párt jelöltjét Rádon és fojtogatták az önkéntesünket

fojtogatás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-15 14:25:00 CET

Lieszkovszki Gábor fideszes polgármester szerint viszont nem történt ilyesmi.

„Megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket és az önkénteseinket Rád településén. A kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár felrúgta a TISZA pultját és fojtogatni kezdte az egyik önkéntesünket” – állította Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnökének beszámolója szerint a sértettek kihívták a rendőrséget, ám mire az egyenruhások másfél óra múlva a helyszínre értek, az elkövető elszaladt. „Viszont szinte azonnal a helyszínen termett a HírTV riportere és az áldozatokat kezdte el zaklatni. Egyértelműen előre eltervezett támadásról van szó” – írta posztjában Magyar Péter, majd arra szólította fel Rétvári Bencét, Pest megye 11-es választókerületének fideszes jelöltjét, hogy még ma személyesen kérjen bocsánatot Szimon Renátától és a tiszás önkéntesektől.

Lieszkovszki Gábor, Rád fideszes polgármestere a VácOnline-nak nyilatkozva ugyanakkor azt állította, hogy a tiszás jelöltet senki nem támadta meg, így fojtogatásra sem került sor. „A valóság Magyar Péter állításaival szemben az, hogy a tiszások elkezdték felállítani egy presszó előtt a standjukat. A tulajdonos jelezte, hogy ez magánterület, menjenek el onnan. Aztán elkezdték felállítani a dohánybolt előtt a standot. Itt is kijött a tulajdonos, hogy menjenek el a magánterületről. Mutatta is nekik az épület falán a »magánterület« táblát. Erre már nem voltak hajlandóak, agresszíven utasították vissza a jogos kérést. Ekkor alakult ki a nézeteltérés, és ekkor távolították el a standot a magánterületről. Ez események után érkezett csak meg a Tisza jelöltje egy operatőrrel. Ebből csinál drámát Magyar Péter” – írja a lap.