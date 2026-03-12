Működésképtelen gázvezeték

Ugyan ma átadják az új szlovák-magyar gázvezetéket, de azon legfeljebb az év vége felé érkezhet majd földgáz Magyarországra. A csővezeték ugyanis még nem készült el, nem történt meg a próbaüzemeltetése és használatbavételi engedélyt sem kapott – állítják a szakértők. A vezetéken akkor sem juthatnak majd érdemi mennyiségű „segélyszállítmányok” hazánkba, ha üzemképes lesz. Miután az orosz gázszállítások leállítása esetén kiürül a szlovák Testvériség csővezeték is, amelyhez az új kapcsolattal csatlakozik a magyar hálózat.