A Török Áramlat földgázvezeték jelenti Magyarország földgázellátásának garanciáját.
Egy gyanús jachtról, annak navigációs adatairól és egy ukrán katona DNS-éről szólnak a nem hivatalos jelentések.
Izrael és Törökország között húzódó földgázvezeték építésének lehetőségéről tárgyalt Juvál Steinic, az izraeli energiaügyi tárca vezetője és török hivatali kollégája, Berat Albayrak csütörtökön Isztambulban - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.
Új földgázvezeték épül, amelynek az első ágát két év múlva adják át - jelentette a Rosszija24 állami hírtelevízió. A beruházás lehetővé teszi, hogy a Gazprom 47 milliárd köbméter földgázt szállítson Európába és még 16 milliárd köbmétert közvetlenül Törökországnak.
A Déli Áramlat gázvezeték építésének lemondását követő helyzet megoldásáról, az orosz gáz Közép-Európába juttatásáról, valamint a Mol Nyrt. oroszországi jelenlétének megerősítéséről is tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszterrel hétfőn Moszkvában.
Ugyan ma átadják az új szlovák-magyar gázvezetéket, de azon legfeljebb az év vége felé érkezhet majd földgáz Magyarországra. A csővezeték ugyanis még nem készült el, nem történt meg a próbaüzemeltetése és használatbavételi engedélyt sem kapott – állítják a szakértők. A vezetéken akkor sem juthatnak majd érdemi mennyiségű „segélyszállítmányok” hazánkba, ha üzemképes lesz. Miután az orosz gázszállítások leállítása esetén kiürül a szlovák Testvériség csővezeték is, amelyhez az új kapcsolattal csatlakozik a magyar hálózat.