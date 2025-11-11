Szünetel a termőföld-adásvétel

Megvédené a magyar termőföldet a spekulánsoktól és ellehetetlenítené a zsebszerződéseket a biztonsági jelekkel ellátott földhivatali okmány. A védelem azonban késedelmet szenved, mert az erről szóló rendelet ugyan március 1-i hatállyal írja elő a dokumentumok használatát, de legkorábban - állítólag - csak a jövő héttől lesz hozzáférhető a biztonsági jellel ellátott okmány. A földvásárlást engedélyező földbizottságoknak azonban április végéig kell megalakulniuk, így egyelőre marad a bizonytalanság a földpiacon.