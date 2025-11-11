Az ellenzéki politikusnak egy felháborodott emberírt, hogy két földhivatalnál is hiába akart átvezettetni egy szerződést. Van, ahol napok óta dolgoznak a hiba kijavításán, másutt már ki sem nyitottak.
Más kérdéseket sem tisztáztak még, a rendszer indulásakor alighanem dömping várható.
Megvédené a magyar termőföldet a spekulánsoktól és ellehetetlenítené a zsebszerződéseket a biztonsági jelekkel ellátott földhivatali okmány. A védelem azonban késedelmet szenved, mert az erről szóló rendelet ugyan március 1-i hatállyal írja elő a dokumentumok használatát, de legkorábban - állítólag - csak a jövő héttől lesz hozzáférhető a biztonsági jellel ellátott okmány. A földvásárlást engedélyező földbizottságoknak azonban április végéig kell megalakulniuk, így egyelőre marad a bizonytalanság a földpiacon.
A mezőgazdasági termelők nyilvántartását január 1-jétől a földhivatalok vezetik, és azok feladata a törvényben meghatározott termőföldszerzési feltételek ellenőrzése is - az erről szóló kormányrendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.