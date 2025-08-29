Indulna az Otthon Start Program, de pont az első héten lesz fennakadás a budapesti földhivatalban

leállás;földhivatal;Otthon Start Program;

2025-08-29 17:00:00 CEST

Más kérdéseket sem tisztáztak még, a rendszer indulásakor alighanem dömping várható.

Augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a budapesti földhivatali kirendeltségeken, éppen akkor, amikor elindul az Otthon Start hitelprogram – írja a BiztosDöntés.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2025. szeptember 1-jétől vezeti be az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely papír nélküli ügyintézést kínál, ezáltal gyorsabbá, egyszerűbbé és költséghatékonyabbá téve a nyilvántartási eljárásokat.

Az átállás miatt augusztus 29. és szeptember 5. között nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre a budapesti földhivatalokban (XI. kerület, Budafoki út 59., valamint XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). Bár postai és elektronikus úton ebben az időszakban is be lehet nyújtani a kérelmeket, a szakértők szerint ezek a csatornák nem jelentenek valódi megoldást. Az elektronikus rendszer megbízhatatlanul működik, a postai út pedig több heti átfutási idővel jár. A fővárosi ügyfélszolgálatok helyett más megyében beadni sem lehetséges, mivel a kérelmeket kizárólag az illetékes hivatalhoz lehet benyújtani.

Korábban már írtunk arról, hogy maga az Otthon Start Program sem minden részlete világos.

Tóth Renáta ingatlanjogász arra hívta fel a figyelmet, hogy a személyes ügyintézés szüneteltetése egy hétre szinte teljesen megakasztja a hitelkérelmek benyújtását. A bankok ugyanis csak akkor fogadják be a dokumentációt, ha a vevő adásvételi szerződése már földhivatali érkeztetéssel szerepel a széljegyen.

További nehézséget okoz, hogy augusztus 29-én és szeptember 1-jén sem tulajdoni lap, sem térképmásolat nem lesz lekérhető, így az ügyvédek nem tudják ellenőrizni az ingatlanok per-, teher- és igénymentességét. Ezek az okiratok normál esetben elektronikusan is elérhetők, a magánszemélyek évente két alkalommal az Ügyfélkapun keresztül díjmentesen is lekérhetik őket.

A szakértők szerint borítékolható a káosz szeptember 8-án, amikor a hivatalok újranyitnak, mivel az egy hét alatt felhalmozódott kérelmek tömege egyszerre érkezhet be. Bár pozitívumként említhető, hogy Budapest az utolsó állomása az országos átállásnak, így itt talán sikerül elkerülni a korábbi hibákat, az ingatlan- és hitelpiac így is nehéz napok elé néz.