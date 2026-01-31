Menekül az olvasó a baljós valóságtól, és amikor csak teheti, inkább lelép a digitális térből is: könyvtárakat kérdeztünk az elmúlt egy évről.
Indulatokra, agresszióra semmiképpen nem lehet hasonló a válasz, mert az sehová nem vezető spirált indít el. Ha megoldást kínálunk egy problémára, azzal jó eséllyel megszelídíthetjük azokat is, akiket közben rávezetünk, hogy nincs (mindenben) igazuk.
A világhírű Oscar-díjas színésznő csaknem hét éve Budapesten forgatott, akkor látogatott el a könyvtár gyönyörű épületébe.
Legutóbb Magyarország fővárosának akusztikus érzékeléséről beszélgettek, következő alkalommal a lakhatásról lesz szó a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár eseménysorozatában.
A beköltözők, a lakhatás, a főváros álmai és valósága is téma lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sorozatában.
A könyvtárakra sokan tekintenek egy letűnt kor részeként. Pedig népszerűségük ma is töretlen – bár a funkciójuk sokat változott.
Buda ábrázolása Mátyás király korából, Zerkovitz Béla Pesti nő című sanzonjának kottája – a Budapest Gyűjteményben minden megtalálható, ami a 149 éves fővároshoz kötődik.
Egyelőre megnyugodhatnak a budapesti könyvtárba járók: a rezsi-riadalom és a rémhírek ellenére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nem zár be – derül ki az intézmény lapunk számára is eljuttatott közleményéből.
Csökkentett hétközi nyitvatartás és szombati zárvatartás jöhet, az olvasótermekben 20 fok lesz.
Abban a reményben is, hogy a rendezvény lendít a magánmecenatúra hiánya miatt túlpolitizált minőségi könyvpiacon, amely a pandémia óta épphogy kezd helyreállni.
Nem csak lépést tartani, kezdeményezni is szeretne a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, amelynek idei fejlesztéseiről, aktuális projektjeiről Fodor Péter főigazgatóval beszélgettünk.
Már a könyvárak is védettségi igazolvány nélkül látogathatók a kormányrendelet alapján, emiatt a Könyvtári Cserepont szolgáltatás megszűnik.
A fizikai polcok közt böngészni még nem, előjegyzéssel kölcsönözni a cserepontokon már lehet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasóinak. A kezdeményezés sokakat megmozgat: átlagosan tizenöt másodpercenként érkezik új kérés.
Fontos, hogy a gyerekek tudjanak olvasni és értsék is, amit olvasnak. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója szerint ebben a könyvtárak tudnak segíteni.