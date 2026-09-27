FAS: Magyar Péter egyre inkább showgyárat működtet a hatalomgyár helyett

A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Magyar Péter első néhány hónapját vizsgálja: a német lap szerint a Tisza-kormány gyorsan bontja le az Orbán-korszak intézményi örökségét, de közben erősen személyre szabott, közösségi médiára épülő hatalomgyakorlás körvonalazódik, amely új vitákat nyit az ellensúlyokról.