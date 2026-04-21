Néhány megahertzet „költözik” a Klubrádió

A jelenlegi 95,3 MHz-es budapesti frekvenciáról kicsit odébb, a 92,9-es hullámhosszra "költözik" hamarosan a Klubrádió, miután a médiatanács szerdai döntése alapján végre megkapja az utóbbi, ingyenes közösségi frekvencia használati jogát. A médiatanács - Karas Monika elnökletével meghozott - döntése formalitás volt azok után, hogy a Fővárosi Ítélőtábla áprilisi jogerős döntésével helybenhagyta a bíróság ítéletét és a rádiónak ítélte a 92,9 MHz-es budapesti, közösségi frekvenciát.