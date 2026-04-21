A Klubrádió az öt éve elvett frekvenciája visszaadását várja el a Tisza-kormánytól

Orbán-kormány;frekvenciaügy;helyreállítás;Klubrádió;Arató András;törvényesség;visszaadás;Tisza-kormány;

2026-04-21 13:13:00 CEST

Arató András az internetre kényszerített médium elnöke szerint a lépés egyrészt a törvényesség helyreállítása lenne. Másrészt állítja, hogy a hagyományos rádiózás, a „bekapcsolom és hallgatom” típusú fogyasztás nem tűnt el.

Nem az a kérdés, hogy érdemes-e visszaszerezni a Klubrádió 2021-ben elvett frekvenciáját, mert jogilag egyértelmű a helyzet. Az Európai Bíróság kimondta, hogy a fideszes hatalom törvénytelenül fosztotta meg az adót a 92,9-es frekvenciájától – mondta el a médium elnöke, Arató András kedden a rádió Reggeli gyors című adásában. Szerinte ha a leendő Magyar-kormány, vagy a magyar állam vissza akar állni a törvényesség útjára, akkor a jogerős ítélet alapján vissza kell azt adnia, valójában ez kutyakötelessége.

– A bíróság két jogellenes műveletet is megállapított: egyrészt, hogy nem hosszabbították meg 2021-ben a szerződésünket, másrészt pedig, hogy a nagyvállalkozó kisegyházat hozták ki győztesnek – utalt itt a Hit Gyülekezetét vezető Németh Sándor médiabirodalmához tartozó Spirit FM-re Arató, akinek meglehetősen sarkos véleménye van az egykori frekvenciájuk helyén működő adóról. – „A senki által nem hallgatott rádiójuk ráadásul folyamatos törvény- és szerződésszegésben van, hiszen nem azt a tartalmat nyújtja, mint amivel pályázott” – állította a Klubrádió elnöke.

Arató András szerint ma már a tartalomfogyasztás jelentős része az internetre tolódott át (a Klubrádió jelenleg csak online hallgatható), ugyanakkor állítja, a rádiózás nem tűnt el: a hagyományos, „bekapcsolom és hallgatom” típusú fogyasztás továbbra is létezik. A Klubrádió a következő féléves működéséhez most gyűjtött össze a hallgatóitól több mint 242 millió forintot, s az elnöke reméli, hogy a leendő Magyar-kormány vezette országban mindenfajta törvényesség betartása alapvető kritérium lesz – Az új kormánnyal – a Magyar Péter által meghirdetett szimpatikus programpontok megvalósításával – Magyarország visszatérhet a normalitás világába – tette hozzá Arató András, aki szerint a független média feladata ebben az új helyzetben is a hatalom ellenőrzése marad.