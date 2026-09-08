Liszt Ferenc szeretett kísérletezni, mindig kereste az új utakat – ez is az egyik magyarázata, hogy az október 8-tól 22-ig tartó Liszt Ünnep sajtótájékoztatóját kedden a ELTE TTK kémiai laboratóriumában tartották.
Juhász Kata táncos, koreográfus, háziorvos. A Vígszínháztól Párizson át Angersig, majd Frenák Pál társulatában is táncolt, míg le nem zuhant három emelet magasból egy próbán. Visszajött a gerinctörésből, és még ugyanabba az előadásba is visszaállt, most praxisában és saját társulata koreográfusaként kezeli a társadalom nyavalyáit. Declaration of Independence című előadását – avagy miként lehet függetlennek maradni és így túlélni, immár 30 éve a művészi pályán – a jövő héten mutatja be.
Szombaton és vasárnap este, a Zeneakadémián koncertszerűen hangzott el Bartók Béla egyetlen operája, A kékszakállú herceg vára. Judit szerepét Rost Andrea alakította, aki emellett Morricone-estre, a Frenák Pál Társulattal közös munkára, bécsi Csárdáskirálynő-előadásokra készül, s ékszereket tervez. Ebből is látszik, hogy a világhírű szoprán mostanában – a hagyományos operaénekesi karrier folytatása helyett – új célokat tűzött ki maga elé.