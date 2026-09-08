Összeér a kémia és a zene az idei Liszt Ünnepen

Frenák Pál Társulat;Steve Reich;Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál;

2026-09-08 17:56:00 CEST

Liszt Ferenc szeretett kísérletezni, mindig kereste az új utakat – ez is az egyik magyarázata, hogy az október 8-tól 22-ig tartó Liszt Ünnep sajtótájékoztatóját kedden a ELTE TTK kémiai laboratóriumában tartották.

Liszt megalkotta a szimfonikus költemény műfaját, az ő nevéhez fűződik az első önálló zongoraest, szimfóniákból, operákból készített változatokat zongorára és emellett a népzenei motívumokat is beemelte a klasszikus zenei repertoárba – mondta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója.

Az idei fesztivál programra is jellemző a sokszínűség és több olyan produkció, ami az egyedisége miatt lehet vonzó. Idén sem hiányoznak a világsztárok a sorozatból, hiszen fellép majd a Franz Welser-Möst által irányított Cleveland Orchestra, a komoly hagyományokkal és szakmai ranggal rendelkező zenekar Liszt Orfeusz című szimfonikus költeménye mellett Brahms 2. (D-dúr) szimfóniáját is eljátssza.

A világ egyik legkiválóbb kortárs zenei együttese a London Sinfoniette a Zeneakadémián lép majd fel, mégpedig nem is akármivel, hiszen az októberben 90. születésnapját ünneplő, az egyik legnépszerűbb kortárs zeneszerzőként számontartott Steve Reich műveit szólaltatják meg.

Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője Vakhtang Kakhidze, aki 2021-ben fejezte be a Requiem című művét, melyet a szerző dirigálásával hallgathat meg a közönség október 17-én a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában, közreműködnek: Rustavi Ensemble, Chanters Quartet, Cantemus Vegyeskar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság.

Október 10-én és 11-én a Müpa Fesztivál Színházában új bemutatóval jelentkezik a nemzetközi hírű FrenÁk Társulat. A produkció címe: FrenÉsie, amely őrületet, tombolást, vagy rajongást jelent. Az előadás, amely egy trilógia második része, a színlap szerint szót emel az újratermelődő egyformaság, az uniformizálás és az emberi kiszolgáltatottság ellen.

A zenei programok mellett helyet kap a sorozatban a Nemzeti Táncszínházban az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál, az MTK Sportparkban az ART Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár, illetve több nagyszabású kiállítás is.