Papp Sándor Zsigmond: Álmok és valóságok

Mennyit álmodoztam én kamaszkoromban a Nobel-díjról! Pontosan elterveztem az egész ceremóniát, amelyen természetesen ott lett volna az egész osztály meg a tanári kar, az összes rokon, meg akit még méltóztatok meghívni.