A tavalyi történelmi terméskiesés után idén újabb csapások érték a magyar gyümölcstermesztést: a tavaszi fagyokat rendkívüli aszály követte, így több gyümölcsfaj esetében a 2025-ösnél is gyengébb termés várható. A FruitVeB szerint a helyzet annyira súlyos, hogy egyre több termelő hagyhat fel végleg a gazdálkodással.
A jelentősebb fagykárok és növényvédelmi problémák elkerülték a cseresznyeültetvényeket.
Az egész magyarországi gyümölcsszezon sem tekinthető átlagosnak.
Ebben az évben 5600 hektáron termelnek görögdinnyét a gazdálkodók, ez 5-6 százalékkal nagyobb terület, mint 2015-ben - közölte a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) .