Lemondott a vak komondoros Balogh

Lemondott polgármesteri tisztségéről Balogh József, Fülöpháza exfideszes polgármestere, akit súlyos testi sértés vádjával másodfokon, jogerősen is elítélt a bíróság, az első ítéletet szigorítva 10 hónap szabadságvesztésre, 2 évre felfüggesztve. A feleségét durván bántalmazó politikus az ítélet estéjén, írásban küldte meg lemondó nyilatkozatát a képviselő-testületnek, tudta meg az Index. A lemondás a benyújtás napjától hatályos.