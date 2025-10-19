Már az ajánlóíveket is átvette, a poszton a lányát váltaná.
Jelenleg teljes útlezárás van az érintett szakaszon, a rendőrök Izsák felé terelik a forgalmat.
A független Nagyné Balogh Csillát választották meg a Bács-Kiskun megyei Fülöpháza polgármesterének a vasárnapi időközi önkormányzati választáson - tájékoztatta a helyi választási bizottság elnöke vasárnap este az MTI-t.
Időközi önkormányzati választást tartanak vasárnap Fülöpházán. A voksolást azért kellett kiírni, mert a település korábbi vezetője, a független Balogh József (ismertebb nevén a vak komondoros) lemondott tisztségéről, miután júniusban jogerősen tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Kecskeméti Törvényszék.
Lemondott polgármesteri tisztségéről Balogh József, Fülöpháza exfideszes polgármestere, akit súlyos testi sértés vádjával másodfokon, jogerősen is elítélt a bíróság, az első ítéletet szigorítva 10 hónap szabadságvesztésre, 2 évre felfüggesztve. A feleségét durván bántalmazó politikus az ítélet estéjén, írásban küldte meg lemondó nyilatkozatát a képviselő-testületnek, tudta meg az Index. A lemondás a benyújtás napjától hatályos.
Szarvasmarhákat kellett menteni egy árokba borult kamionból Fülöpházánál. A jármű egy mentőautóval ütközött, mielőtt letért az útról. A balesetben személyi sérülés nem történt, az állatok közül négy megsebesült.
Súlyos testi sértés miatt bíróság előtt kell felelnie Balogh Józsefnek, Fülöpháza független polgármesterének, mivel a közvetítői eljárásra benyújtott kérelmét jogerősen elutasította a Kecskeméti Járásbíróság - közölte a baon.hu portál kedden.
Áll a forgalom az 52-es főúton Fülöpháza és Kecskemét között, ahol egy teherautó munkagéppel ütközött - közölte a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi szóvivő.