Bevetésre várnak a jövő reménységei

Gyakran visszatérő szurkolói óhaj a labdarúgó NB I csapataival szemben, hogy a „tucatlégiósok” helyett a klubok inkább saját nevelésű, magyar fiataloknak adjanak játéklehetőséget. E tekintetben több más egylet mellett az MTK, a Diósgyőr és a Haladás híveinek van a legkevésbé oka panaszra, hiszen a 2016/2017-es idény első kilenc fordulóját vizsgálva kiderült: az említett három klub vezetőedzője küldött pályára a legmagasabb számban olyan magyar labdarúgót, aki a bajnoki idény rajtjáig nem töltötte be a huszadik életévét.