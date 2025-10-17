A 66. helyen áll a Ferencváros a labdarúgók klubvilágranglistáján

labdarúgás;világranglista;Ferencvárosi Torna Club;futballklubok;

2025-10-17 18:43:00 CEST

Az aktuális statisztikákat közlő, a csapatok teljesítményét értékelő IFFHS oldalán a zöld-fehérek előre léptek az idén májusi 81. helyről.

A Ferencvárosi Torna Club a 66. az IFFHS (Nemzetközi Labdarúgó Történeti és Statisztikai Szövetség) ranglistáján – közölte Facebook-oldalán az FTC. Az 1899-ben alapított klub idén zsinórban már hatodik, összességében a 36. magyar bajnoki címét szerezte meg, és májusban pedig még csak a 81. helyen állt.

Az IFFHS világranglistája a klubok teljesítményét értékeli, és értelemszerűen az elért sikerek repíthetik egyre előrébb a csapatokat. A Fradi esetében az idei nemzetközi mérkőzései segíthették az előrelépést annak ellenére, hogy a Bajnokok Ligája remélt főtáblája helyett az Európa-liga alapszakaszán vehetnek részt a futballisták.

A most elért helyezés azért is figyelemre méltó, mert többek között olyan klubokat előztek meg, mint a 68. Ajax, a 82. Napoli, a 87. dán Midtjylland, a 88. Dinamo Zagreb, a 90. Monaco vagy éppen a 100. Leipzig. Az élen nincs meglepetés. Első helyen a BL-győztes PSG áll, a második a Real Madrid, harmadik pedig az Internazionale.