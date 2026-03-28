A nagy gazdasági világválság idején a Los Angeles-i olajmágnás, George Allan Hancock és a Smithsonian Intézet tudóscsapata a távoli Galápagos egyik szigetén hátborzongató leletre bukkant: két, a perzselő hőségben mumifikálódott holttestre. A szigeten egy európaiakból álló kis közösség telepedett meg. A politikai és gazdasági zűrzavar elől menekültek ide, hogy megteremtsék a maguk paradicsomát. Abbott Kahler korábban nem publikált archív anyagok felhasználásával tárja fel e különös, Agatha Christie regényeit idéző történetet, amelyet 2024-ben Ron Howard vitt filmvászonra. A Feldúlt Éden áprilisban jelenik meg magyarul a Park Könyvkiadó gondozásában.
Csak a vadonban derült ki, hogy a magát modern Robinsonnak nevező orvos megőrült. A civilizált külvilágban az összeomlás filozófusaként, sőt látnokként rajongtak érte. Friedrich Ritter (1886–1934) a Galápagos-szigeteken akarta megmutatni, hogyan lehet kiszállni az elidegenedett társadalomból, és visszatérni a természetbe. Kísérlete öt év után pszichothrillerbe illő véget ért.
Az új, védett tengeri útvonal a Panamához tartozó Coibával, a Kolumbiához tartozó Malpelóval és a Costa Ricához tartozó Kókusz-szigettel köti össze a Galápagos-szigeteket.
A turistákat mágnesként vonzó sziklaképződmény pusztulását természetes erózió okozta az ecuadori környezetvédelmi minisztérium szerint.
A 185 állatot Ecuadorba csempészték volna.
Az állat nem albínó, hanem egy genetikai rendellenesség miatt pingmenthiányos.
A populációk gyarapodását a járvány miatt elmaradó turisták és a La nina éghajlati jelenség kedvező hatásai okozhatják a szakemberek szerint.
Bőven találnak táplálékot az új lakhelyükön, így nagyjából egy hónapig el sem kell mozdulniuk onnan.
A becslések szerint a ma élő óriásteknősök nagyjából 40 százaléka a 100 éves és csaknem 80 kilogrammos állatnak köszönhető.
Kihalt galápagosi óriásteknősfajok leszármazottait azonosították a kutatók a csendes-óceáni szigetcsoporton.
A tíznapos tudományos felfedezőúton a galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak, remélve, hogy fogságban tenyésztésre alkalmas állatokat találnak – - jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG).
Nem egyszerű feladat eljutni a csodák birodalmába, amit Galápagosnak hívnak. Erről Darwin is tudna mesélni, pedig ő meg sem próbált repülőjegyet szerezni. Amszterdamon, a holland Antillákon és egy furcsa nevű dél-amerikai városon keresztül ugyan megérkezünk Ecuador fővárosába, Quitóba, de itt korántsem könnyű Galápagosra szóló repülőjegyhez jutni.
A világ legismertebb teknősbékái közé tartozott Magányos George, a Galápagoshoz tartotó Pinta-sziget óriásteknőseinek utolsó példánya. A Galápagos-szigetek egyik ikonikus teremtménye, amelyet halála előtt a világ legritkább élőlényének tartottak, 2012-ben pusztult el váratlanul, a hetekben azonban visszatért - írja az Origo.