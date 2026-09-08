Az ellenzéki politikus szerint a keddi nem a magyarok napja volt.
A Figyelő szerint jön a gazdaságélénkítő csomag, mivel a kormányt is meglepte a gyenge gazdasági teljesítmény. Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár a lapnak elárulta, hogy elkezdődött a kormányfő által megrendelt gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatos munka - írja a Vg.hu.
Sem a gazdasági mutatókról, sem az energetikáról nem igazolható állításokat tett kampányinterjúiban az újraválasztásáért harcoló kormányfő. A magyar gazdaság sajnos egyáltalán nem emelkedik ki az európai mezőnyből.