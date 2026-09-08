Orbán Viktor: Újra láthatáron az adósrabszolgaság

Fidesz;Orbán Viktor;gazdasági mutatók;

2026-09-08 20:40:00 CEST

Az ellenzéki politikus szerint a keddi nem a magyarok napja volt.

Újra láthatáron az adósrabszolgaság - jelentette ki a Fidesz elnöke egy kedd esti Facebook-posztjában.

Orbán Viktor bejegyzésében az elmúlt napokban előtérbe került gazdasági fejleményre reagál. Szeptember elején ismét jelentősen drágultak az üzemanyagok: szeptember 8-án a 95-ös benzin országos átlagára 622, a gázolajé 697 forint volt literenként. Ugyancsak szeptember 8-án derült ki, hogy augusztusban 2311,2 milliárd forintos hiány keletkezett a központi költségvetésben, ami kiugró havi adat. A Pénzügyminisztérium szerint ebből 2186,9 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. A Tisza-kormány közben a 2026-os költségvetési hiánycélt 3,7-ről 7,5 százalékra emelte, és azzal számol, hogy az államadósság GDP-arányos mértéke a 2025 végi 74,6 százalékról idén 77,5 százalékra nőhet. A kabinet ezt az örökölt költségvetési helyzettel és az eredetileg tervezettnél gyengébb gazdasági pályával indokolja.

„Üzemanyagárak az egekben. A költségvetési hiány elszabadult. Újra adósrabszolgaság a láthatáron. Ez nem a magyarok napja volt…” - fogalmazott bejegyzésében az ellenzéki politikus.