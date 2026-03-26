A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új szabályzata szerint a döntés nem visszamenőleges hatályú, és nem vonatkozik semmilyen helyi vagy szabadidős sportprogramra. A nem biológiai nőket génvizsgálattal szűrik majd ki, azonban ők a férfiak között, illetve nemek szerint nem osztályozott sportágakban egyaránt indulhatnak.
A napokban bemutatták a Homo sapiens legátfogóbb családfáját, amely a világ több mint 3600 emberétől származó modern és ősi genomadatokon alapul.
Először sikerült azonosítaniuk a kutatóknak olyan genetikai variánsokat, amelyek növelik a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) kockázatát - írta az MTI a Science Daily tudományos hírportál alapján.
Az eddig véltnél kevésbé írható a géneknek számlájára a hosszú élet - állapították meg több mint 400 millió ember családfájának elemzése alapján amerikai kutatók.
Amerikai kutatók megállapítása szerint az apától örökölt X kromoszóma egyik génjének mutációja növelheti a petefészekrák kockázatát - írja az MTI.
Új gént azonosítottak magyar tudósok egy ritka neurológiai betegség kialakulásának hátterében, ami több mint két évnyi kutatómunka eredménye - mondta a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatója az állami televízióban.