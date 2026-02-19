Történelmet írt a Grammy-díjátadón, pár nappal később a Super Bowl döntőjén ő volt a half time show előadója, ami Donald Trumpot teljesen kiakasztotta. Benito Antonio Martínez Ocasio, művésznevén Bad Bunny már évek óta a világ toplistás előadói közé tartozik, ám a legtöbben mégis az elmúlt hetekben ismerhették meg a nevét igazán. Miért van ez, és ki ez a Puerto Ricó-i férfi, akinek a spanyol nyelvű dalait hiába nem érti a nagyközönség jelentős része, mégis rajongásukkal a zeneipar csúcsára repítették?
Az amerikai énekesnő a magyar karmester, Solti György eddigi csúcsát döntötte meg.
A Los Angeles-i járványhelyzet romlásával indokolták a döntést a szervezők.
A rangos díjkiosztó eseményt éppen a helikopterbalesetben életét vesztő sztárkosaras csapatának Los Angeles-i stadionjában tartották.
Bruno Mars tarolt a hatvanadik Grammy-gálán, amelynek műsorszerkesztési elvei miatt elég sokan reklamáltak. Joggal.
Prince és George Michael emléke előtt tiszteleg a vasárnapi Grammy-díjátadó gála - írta meg a Variety.com.
Az idei gála legnagyobb győztese talán Sam Smith lett, hiszen a 22 éves brit énekes három kategóriában is elvitte az első helyezést. Az év dala és az év felvétele a brit előadó Stay with Me című száma lett, ő maga pedig a legkiemelkedőbb új előadó címet is bezsebelhette. Az év albuma elismerést Beck Morning Phase című lemeze kapta. Antal Nimród Metallica Through the Never című zenés filmje végül nem nyert díjat.
A Daft Punk kapta az év albumának és az év felvételének járó elismerést az 56. Grammy-díjak helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben tartott átadóján. A francia elektronikuszenei páros emellett még három elismerést zsebelt be Random Access Memories című lemeze révén. Az év dala Lorde-tól a Royals, az év felfedezettje pedig a Macklemore & Ryan Lewis rapduó lett.