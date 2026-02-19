Itt aszupersztár, akit bemutatsz az anyukádnak

Történelmet írt a Grammy-díjátadón, pár nappal később a Super Bowl döntőjén ő volt a half time show előadója, ami Donald Trumpot teljesen kiakasztotta. Benito Antonio Martínez Ocasio, művésznevén Bad Bunny már évek óta a világ toplistás előadói közé tartozik, ám a legtöbben mégis az elmúlt hetekben ismerhették meg a nevét igazán. Miért van ez, és ki ez a Puerto Ricó-i férfi, akinek a spanyol nyelvű dalait hiába nem érti a nagyközönség jelentős része, mégis rajongásukkal a zeneipar csúcsára repítették?