Amerika kultikus útján

A 66-os úton végigmenni kicsit olyan, mintha végigjárnánk a modern Amerika történetét. Egy igazi amerikai számára szinte kötelező megismerni ezt a kultikus útvonalat és ennek megfelelően évente milliónyian látogatnak el a Colorado folyó vidékére. Persze a pionírok egykori echós szekerei helyett manapság kamionok dübörögnek errefelé és az indiánok wigvamjait is hiába keressük.