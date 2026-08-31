A térségben további zivatarok és heves esőzések várhatóak, amelyek újabb villámárvizeket, illetve a túraútvonalakon sziklaomlásokat okozhatnak.
A mentők légi kutatás közben észlelték az 56 éves Scott Walsh földi maradványait.
Százával gyülekeztek a turisták a nemzeti parkban a koronavírus-járvány miatti tilalom ellenére.
Turistákkal a fedélzetén zuhant a Grand Canyonba egy helikopter vasárnap. A hat brit utas közül három életét vesztette az Egyesült Államokban - informál az Euronews.
Önkénteseket keres az amerikai Grand Canyon nemzeti park a bölényállomány ritkítására.
A 66-os úton végigmenni kicsit olyan, mintha végigjárnánk a modern Amerika történetét. Egy igazi amerikai számára szinte kötelező megismerni ezt a kultikus útvonalat és ennek megfelelően évente milliónyian látogatnak el a Colorado folyó vidékére. Persze a pionírok egykori echós szekerei helyett manapság kamionok dübörögnek errefelé és az indiánok wigvamjait is hiába keressük.
Újból megnyitnak többet a látogatók előtt az Egyesült Államok legfőbb, a szövetségi kormányzat részleges lebénulása miatt bezárt idegenforgalmi nevezetességei közül, köztük a Grand Canyont és a New York-i szabadságszobrot, miután egyes államok átvállalták az üzemeltetés költségeit.