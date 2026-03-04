Az elhunytak családjait képviselő szervezet szerint a kéznyomok áldozatoktól vagy túlélőktől származhatnak, ezért szeretnék megőrizni az érintett falszakaszokat.
Számos szerv hibázott, mindez pedig végzetes együttállást eredményezett.
A londoni tűzoltók súlyosan felkészületlenek voltak, ezért is követelt 72 áldozatot a toronyház leégése, derült ki a vizsgálatok megállapításaiból.
Nem volt kötelező a tűzoltófecskendők beszerelése a Trump Tower lakásaiba. Közzéteszik mind a 71 áldozat fényképét, ezzel bejelentéssel elkezdődtek a nyilvános meghallgatásokra való előkészületek is a tavalyi londoni lakóháztűz - Grenfell Tower - ügyében.
A toronyház külső borításánál használt szigetelőanyag által kibocsátott kiáramló hidrogén-cianid okozhatta a halálesetek egy részét. Hatszáz épület külső borítása készülhetett hasonló anyagokból, mint a toronyé.