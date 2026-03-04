Nagyvonalú védelem a Trump-toronyban

Nem volt kötelező a tűzoltófecskendők beszerelése a Trump Tower lakásaiba. Közzéteszik mind a 71 áldozat fényképét, ezzel bejelentéssel elkezdődtek a nyilvános meghallgatásokra való előkészületek is a tavalyi londoni lakóháztűz - Grenfell Tower - ügyében.