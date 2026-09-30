Látványos, olykor már tolakodó színpadi világban, vetítésekkel és lendületes koreográfiával mutatta be a Madách Színház Tim Rice és Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljét, az Evitát Szirtes Tamás rendezésében. A címszerepet hármas szereposztásban játsszák, Gubik Petra pedig nemcsak Eva Perón elszántságát, hanem törékenységét és esendőségét is képes megmutatni.
Szombaton több ezer néző állva tapsolt a musical végén a szegedi Dóm téren.
A Notre Dame-i toronyőr a szegedi Dóm tér után beköltözött a Nagymező utcába, várhatóan hosszú sikerszériára ítélve.
„Merj élni, meghalni bárki tud” – mondta a világ egyik legnépszerűbb festőművésze, a sokoldalúságáról is híressé vált mexikói Frida Kahlo.
Szomor György Nádasdy Kálmán-díjas színművész rendezésében, általa szerzett zenével és dalszövegekkel mutatkozik be a Monte Cristo grófja című Dumas-regény musical változata augusztus 29-én, szombaton a Tokaji Fesztiválkatlanban, Északkelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán.