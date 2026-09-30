Gubik Petra Evitája a látvány mögül is előlép

Látványos, olykor már tolakodó színpadi világban, vetítésekkel és lendületes koreográfiával mutatta be a Madách Színház Tim Rice és Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljét, az Evitát Szirtes Tamás rendezésében. A címszerepet hármas szereposztásban játsszák, Gubik Petra pedig nemcsak Eva Perón elszántságát, hanem törékenységét és esendőségét is képes megmutatni.